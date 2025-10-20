Павло Василенко

Два топ-клуби – Реал і Манчестер Сіті – розпочали справжню битву за підписання 16-річного вундеркінда Джеремі Монги з Лестера.

Юний нападник уже дебютував у Англійський Прем’єр-лізі у 15 років, ставши одним з наймолодших гравців в історії чемпіонату. Його талант, швидкість і зрілість у грі змусили провідні європейські клуби почати полювання на його підпис. Про це повідомляє fichajes.net.

Іспанський гранд уважно стежить за форвардом через свою скаутську мережу у Британії. У Мадриді вважають, що саме він може стати природною заміною Вінісіусу Жуніору в найближчі роки.

Керівництво Реала планує повторити успішну стратегію, за якою в клуб потрапили Арда Гюлер і Франко Мастантуоно – молоді зірки, які стали символами нового покоління.

У той самий час Манчестер Сіті не збирається здаватися. «Містяни» вже почали переговори з його футболіста, пропонуючи прискорений шлях у першу команду та розвиток у конкурентному середовищі АПЛ.

Англійський гранд спирається на репутацію Хосепа Гвардіоли та фінансову стабільність, щоб переконати підлітка обрати Манчестер, а не Мадрид.

Тим часом Лестер Сіті намагається втримати свого головного таланта, пропонуючи новий довгостроковий контракт. Але у клубі розуміють, що якщо за справу візьмуться Реал і Манчестер Сіті, – утримати Монгу буде майже неможливо.

Сам Джеремі зберігає спокій. Його близькі кажуть, що він хоче розвиватися поступово, але не виключає переїзду, якщо отримає спортивні гарантії.

Боротьба за підпис 16-річного феномена тільки починається. І схоже, що саме Монга може стати наступним великим іменем, яке визначить майбутнє європейського футболу.