Павло Василенко

Основний воротар Реала Тібо Куртуа отримав травму у поєдинку дев'ятого туру Ла Ліги проти Хетафе (1:0). Бельгійський голкіпер пошкодив ногу й цілком імовірно, що пропустить наступний матч мадридців у Лізі чемпіонів проти італійського Ювентуса (22 жовтня).

Якщо травма Куртуа підтвердиться, свій перший поєдинок у сезоні матиме нагоду зіграти український голкіпер команди Хабі Алонсо – Андрій Лунін. Про це повідомили журналісти порталу Cadena Ser.

Наразі Реал має у доробку 24 залікові бали та одноосібно очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги. Відрив від Барселони складає два очки.

В наступному турі «вершкові» зіграють саме проти каталонців. Перше у поточному сезоні Ель Класико заплановано на 26 жовтня. Поєдинок у Мадриді розпочнеться о 17:15.

Лунін у цьогорічній кампанії не провів за Реал жодного матчу.