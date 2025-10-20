Лунін може отримати шанс зіграти за Реал
В Іспанії повідомили деталі
близько 1 години тому
Основний воротар Реала Тібо Куртуа отримав травму у поєдинку дев'ятого туру Ла Ліги проти Хетафе (1:0). Бельгійський голкіпер пошкодив ногу й цілком імовірно, що пропустить наступний матч мадридців у Лізі чемпіонів проти італійського Ювентуса (22 жовтня).
Якщо травма Куртуа підтвердиться, свій перший поєдинок у сезоні матиме нагоду зіграти український голкіпер команди Хабі Алонсо – Андрій Лунін. Про це повідомили журналісти порталу Cadena Ser.
Наразі Реал має у доробку 24 залікові бали та одноосібно очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги. Відрив від Барселони складає два очки.
В наступному турі «вершкові» зіграють саме проти каталонців. Перше у поточному сезоні Ель Класико заплановано на 26 жовтня. Поєдинок у Мадриді розпочнеться о 17:15.
Лунін у цьогорічній кампанії не провів за Реал жодного матчу.