Атакувальний півзахисник Кривбасса Єгор Твердохліб привернув увагу одразу кількох європейських клубів. За інформацією журналіста Піта О’Рурка, предметний інтерес до 24-річного українця проявляють англійські Лестер та Норвіч, які наступного сезону виступатимуть у Чемпіоншипі.

Також Твердохліб знаходиться в сфері інтересів німецького Аугсбурга та турецького Еюпспора. Всі ці клуби наразі лише оцінюють можливість підписання гравця до закриття трансферного вікна.

У минулому сезоні УПЛ Твердохліб забив 14 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Сам футболіст у червні зазначав, що мріє про перехід до німецької Бундесліги. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 1,5 млн євро.