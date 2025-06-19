Павло Василенко

Французький нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе госпіталізований з гострим гастроентеритом. Форвард з понеділка бореться з лихоманкою та болями в животі в готелі, готуючись до першого матчу Клубного чемпіонату світу в США, підтвердив Реал в офіційній заяві.

Оскільки його здоров'я не покращало, як очікували лікарі клубу, француза було доставлено до лікарні для подальшого спостереження. За даними іспанського порталу Marca, вологе середовище у Флориді також не допомагає Мбаппе.

Він взяв участь лише у двох тренуваннях команди у США і навіть не був частиною офіційної фотосесії. Тривалість його відсутності ще залишається під питанням. Мбаппе точно не гратиме у другому матчі турніру проти мексиканського клубу Пачука (22 червня).