Тібо Куртуа погодився на продовження угоди з мадридським Реалом. За даними авторитетного журналіста Фабріціо Романо, переговори вже проходять у позитивному ключі, а офіційну пропозицію клуб планує зробити в липні.

Нинішній контракт голкіпера дійсний до літа 2026 року, але Реал готовий порушити власне правило — не підписувати гравців старше 30 років більше, ніж на рік. Натомість планується пролонгація ще на два роки — до 2028 року .

Куртуа грає за Реал із 2018 року, провів 280 матчів у складі "вершкових", виграв дві Ліги чемпіонів, три чемпіонати Іспанії, Кубок Іспанії, Міжконтинентальний кубок та Клубний чемпіонат світу.

Продовження контракту Куртуа також вплине на ситуацію з Андрієм Луніним. Український воротар раніше перепідписав контракт до 2030 року, але тепер зрозуміло, що він залишиться дублером бельгійця і може шукати нову команду, якщо захоче більше ігрового часу.

Свій настуний матч на КЧС-2025 Реал проведе з мексиканською Пачукою 22 червня о 22:00.