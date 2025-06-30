Павло Василенко

Ніко Пас залишиться гравцем італійського Комо у сезоні 2025/26. Інсайдер Джанлука Ді Марціо пише про рішення мадридського клубу щодо талановитого аргентинця.

Атакуючий півзахисник приєднався до клубу Серії А минулого літа та швидко став ключовим гравцем у команді Сеска Фабрегаса.

Реал погодився продати гравця за шість мільйонів євро. Однак мадридський клуб домігся права викупити Паса пізніше.

Вони могли зробити це у поточне трансферне вікно, але вирішили цього не робити. Про це пише Ді Марціо.

Журналіст повідомляє, що Пас напевно проведе сезон 2025/26 у Комо. Реал поки не має наміру його викуповувати.

Однак це не означає, що аргентинець не повернеться до Мадриду. Реал зможе придбати його за дев'ять мільйонів євро наступного року.

Незалежно від майбутнього Паса, Комо уклав гарну угоду. Вони, безумовно, отримають вигоду від атакуючого півзахисника, який забив шість м'ячів та віддав дев'ять результативних передач у 35 матчах Серії А минулого сезону.