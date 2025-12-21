Реал в останньому матчі 2025 року впорався з Севільєю
Лунін провів гру в запасі
Джуд Беллінгем / Фото - Getty Images
Реал в домашньому поєдинку 18 туру Ла Ліги зустрічався з Севільєю. Матч в Мадриді завершився з рахунком 2:0.
Одноклубники Андрія Луніна зробили все від себе, аби власні фани з гарним настроєм готувались до свят.
Влучні удари Беллінгема та Мбаппе в кожному з таймів допомогли Реалу піти на канікули, наблизившись на мінімальну відстань до чинного чемпіона Барселони.
Ла Ліга. 18 тур
Реал Мадрид - Севілья 2:0
Голи: Беллінгем, 38, Мбаппе, 86 (з пенальті)