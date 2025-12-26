Головний тренер Реала Хабі Алонсо хотів зробити трансфер півзахисника, проте в керівництві клубу не підтримали ініціативу тренера, повідомляє COPE.

Перехід Ендріка в оренду в Олімпік Ліон буде єдиною зміною в Реалі, попри те, що Алонсо хотів би мати додаткову опцію в центрі поля.

Реал зустрічає святкові канікули другим в першості Іспанії, поступаючись лише діючому чемпіону Барселоні. Відставання від каталонців складає 4 очки.

Реал попрощається з Алабою та може втратити Рюдігера найближчим часом.