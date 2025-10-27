Стало відомо, що вигукував Вінісіус після заміни у матчі з Барселоною
Форвард Реала був розлючений
близько 2 годин тому
У матчі 10-го туру Ла Ліги між Реалом і Барселоною (2:1) стався епізод, який викликав резонанс серед уболівальників. Після заміни Вінісіус Джуніор не стримав емоцій і висловив обурення рішенням тренера Хабі Алонсо.
Бразильця замінили на 72-й хвилині, а його місце на полі зайняв Родріго. Розчарований Вінісіус одразу попрямував у роздягальню, не потиснувши руку головному тренеру. Згодом він повернувся на лаву після розмови з тренером воротарів Луїсом Льопісом.
За інформацією Marca із посиланням на DAZN, дізнавшись про заміну, Вінісіус нецензурно висловився, сказавши a tomar por culo — іспанський вираз, який використовується для передачі сильного розчарування.
Під час виходу з поля форвард повторював:
«Я піду з команди... Мені краще піти».