У матчі 10-го туру Ла Ліги між Реалом і Барселоною (2:1) стався епізод, який викликав резонанс серед уболівальників. Після заміни Вінісіус Джуніор не стримав емоцій і висловив обурення рішенням тренера Хабі Алонсо.

Бразильця замінили на 72-й хвилині, а його місце на полі зайняв Родріго. Розчарований Вінісіус одразу попрямував у роздягальню, не потиснувши руку головному тренеру. Згодом він повернувся на лаву після розмови з тренером воротарів Луїсом Льопісом.

За інформацією Marca із посиланням на DAZN, дізнавшись про заміну, Вінісіус нецензурно висловився, сказавши a tomar por culo — іспанський вираз, який використовується для передачі сильного розчарування.