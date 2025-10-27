Вінісіус емоційно відреагував на перемогу Реала над Барселоною у Ель Класіко
Мадридці виграли з рахунком 2:1
близько 1 години тому
Крайній нападник Реала Вінісіус Жуніор емоційно прокоментував перемогу мадридців над Барселоною (2:1) у матчі 10-го туру Ла Ліги.
Бразилець звернувся до вболівальників, підкресливши, що команда не намагалася спровокувати гравців суперника чи образити фанатів каталонців.
У мене є повідомлення для всіх мадридистів, особливо для тих, хто прийшов на Бернабеу і гаряче нас підтримував. Це класико — на полі й за його межами відбувається багато всього. Ми намагаємося залишатися спокійними, але не завжди це виходить.
Ми не хотіли нікого образити — ні молодих гравців, ні уболівальників. Ми знаємо, що, виходячи на поле, маємо бути самими собою. Сьогодні нам це вдалося. Хай живе Мадрид,
— передає слова Вінісіуса Фабріціо Романо у X.