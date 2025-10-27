У мене є повідомлення для всіх мадридистів, особливо для тих, хто прийшов на Бернабеу і гаряче нас підтримував. Це класико — на полі й за його межами відбувається багато всього. Ми намагаємося залишатися спокійними, але не завжди це виходить.

Ми не хотіли нікого образити — ні молодих гравців, ні уболівальників. Ми знаємо, що, виходячи на поле, маємо бути самими собою. Сьогодні нам це вдалося. Хай живе Мадрид,

— передає слова Вінісіуса Фабріціо Романо у X.