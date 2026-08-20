Павло Василенко

Мадридський Реал знову підтвердив статус найвпливовішого клубу світового футболу. Згідно з останнім звітом консалтингової компанії Brand Finance «Football 50 2026», іспанський гранд третій рік поспіль очолив рейтинг найцінніших футбольних брендів світу, а п'ятий рік поспіль став найсильнішим.

Вартість бренду Реала за рік зросла на 25% і досягла рекордних 2,4 мільярда євро. При цьому мадридський клуб став першим в історії рейтингу Brand Finance, якому вдалося перевищити позначку у два мільярди євро.

Такі показники стали можливими завдяки рекордним фінансовим результатам. За підсумками сезону-2025/26 Реал отримав 1,221 мільярда євро доходу, встановивши світовий рекорд третій рік поспіль.

Окремо експерти відзначили вплив оновленого «Бернабеу». Сезон-2025/26 став першим повним роком роботи реконструйованої арени практично на максимальній потужності. Це суттєво збільшило доходи клубу від матчів, харчування, музею та туристичних відвідувань.

Реал також утримав перше місце за силою бренду. Brand Finance оцінює цей показник за маркетинговими інвестиціями, репутацією та комерційними результатами. Мадридці отримали 95,8 бала зі 100 можливих і вп'яте поспіль очолили рейтинг.