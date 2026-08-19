«Гравець інопланетного рівня»: Моуриньо вражений майстерністю Мбаппе в Реалі
Головний тренер вершкових поділився враженнями від роботи з французом
Головний тренер Реала Жозе Моуринью поділився враженнями від роботи з французьким нападником Кіліаном Мбаппе.
У липні португальський фахівець очолив мадридський клуб та вже встиг оцінити майстерність форварда під час тренувального процесу.
В інтерв'ю El Chiringuito керманич «вершкових» висловив захоплення грою француза:
— Ви зрозуміли, що таке Реал Мадрид. Скажіть, той Мбаппе, якого ви спостерігали в Реалі в останні роки — це той гравець, якого ви очікували побачити?
— Мбаппе неймовірний. Часом він змушує мене сміятися на тренуваннях.
— Чому?
— Тому що він неймовірно хороший. Це футболіст воістину інопланетного рівня.
Моурінью: «Для мене пауза в кар'єрі — це слабкість».