Денис Сєдашов

Головний тренер Реала Жозе Моуринью поділився враженнями від роботи з французьким нападником Кіліаном Мбаппе.

У липні португальський фахівець очолив мадридський клуб та вже встиг оцінити майстерність форварда під час тренувального процесу.

В інтерв'ю El Chiringuito керманич «вершкових» висловив захоплення грою француза:

— Ви зрозуміли, що таке Реал Мадрид. Скажіть, той Мбаппе, якого ви спостерігали в Реалі в останні роки — це той гравець, якого ви очікували побачити?

— Мбаппе неймовірний. Часом він змушує мене сміятися на тренуваннях.

— Чому?

— Тому що він неймовірно хороший. Це футболіст воістину інопланетного рівня.

Моурінью: «Для мене пауза в кар'єрі — це слабкість».