Реал вийшов у чвертьфінал Клубного чемпіонату світу, обігравши Ювентус
Долю поєдинку вирішив один м’яч
32 хвилини тому
Футболісти мадридського Реалу обіграли туринський Ювентус з рахунком 1:0 у дербі європейських грандів та вийшли до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу.
Реал прагне здобути новий титул чемпіона світу, цього разу в новому форматі з 32 командами, і Ювентус, який сьогодні не показав особливих результатів, не може завадити йому.
На перерву команди пішли без голів, а на початку другого тайму Реалу вдалося влучити у ворота Ювентуса. Молодий нападник Гонсало Гарсія відзначився ударом головою після ідеального пасу Трента Александера-Арнольда.
У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу у США Реал зіграє з переможцем поєдинку Боруссія Дортмунд та Монтеррей.
Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу
Реал – Ювентус – 1:0
Гол: Гарсія, 54.