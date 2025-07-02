Павло Василенко

Футболісти мадридського Реалу обіграли туринський Ювентус з рахунком 1:0 у дербі європейських грандів та вийшли до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу.

Реал прагне здобути новий титул чемпіона світу, цього разу в новому форматі з 32 командами, і Ювентус, який сьогодні не показав особливих результатів, не може завадити йому.

На перерву команди пішли без голів, а на початку другого тайму Реалу вдалося влучити у ворота Ювентуса. Молодий нападник Гонсало Гарсія відзначився ударом головою після ідеального пасу Трента Александера-Арнольда.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу у США Реал зіграє з переможцем поєдинку Боруссія Дортмунд та Монтеррей.

Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Реал – Ювентус – 1:0

Гол: Гарсія, 54.