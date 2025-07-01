Павло Василенко

Після невдалого сезону Реал Мадрид зіткнувся з новою проблемою. Адміністративний суд у Мадриді задовольнив апеляцію Ла Ліги і постановив, що Іспанська федерація футболу (RFEF) повинна поновити дисциплінарне провадження проти клубу через відеоролики на клубному телеканалі RMTV, спрямовані проти Комітету суддів. Про це повідомляє іспанський портал iusport.es, що спеціалізується на спортивному праві та юридичних аспектах спорту.

Апеляція була подана на рішення Спортивного арбітражного суду (TAD) від 21 листопада 2024 року, який відхилив апеляцію Ла Ліги щодо припинення дисциплінарного провадження проти Реала.

Розгляд розпочався після скарг, поданих 1 березня 2024 року футбольним клубом Севілья і Ла Лігою до дисциплінарного комітету RFEF. Вони стверджували, що Реал через свій клубний канал проводив кампанії тиску і переслідування щодо певних суддів, створюючи і поширюючи відеоролики на RMTV в сезонах 2022/23 і 2023/24. В результаті дисциплінарний комітет розпочав надзвичайне дисциплінарне провадження проти Реала 7 березня 2024 року.

Після проведення розслідування 5 червня 2024 року Дисциплінарна комісія винесла рішення про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю складу правопорушення або дисциплінарної відповідальності.

Ла Ліга і Севілья оскаржили це рішення в Апеляційному комітеті RFEF, але їх апеляції не були розглянуті вчасно, що призвело до мовчазного відхилення. Потім Ла Ліга і Севілья подали апеляції в TAD, який об'єднав їх апеляції і рішенням від 21 листопада 2024 року відхилив їх, постановивши, що він може здійснювати дисциплінарні повноваження тільки на запит президента Вищої спортивної ради або його Керівного комітету, а не на підставі скарги приватних осіб. Крім того, TAD вважав, що апелянти не мали правового статусу.

У рішенні спочатку аналізуються процесуальні заперечення, висунуті Державною прокуратурою, яка розглядає процесуальне відхилення і відсутність правового статусу Ла Ліги. Суд відхиляє обидва заперечення. Вважається, що оскаржуване рішення належить TAD і що Ла Ліга має право оскаржити його в суді, і немає ніяких відхилень між тим, що запитується в адміністративному та судовому порядку.

Суд визнав, що Ла Ліга мала законний інтерес в оскарженні рішення TAD, оскільки вона виступала зацікавленою стороною в дисциплінарному провадженні, а закон визнавав право асоціацій, що представляють економічні та соціальні інтереси, захищати колективні інтереси.

Суд вважає, що поведінка Реала може становити дисциплінарне порушення відповідно до декількох статей Дисциплінарного кодексу RFEF (статті 66, 68, 69, 70 і 106), оскільки поширені відеоролики виходять за рамки спортивної критики і можуть зачепити честь суддівської бригади та чесність змагання.

Суд відхилив твердження про те, що ці дії захищені свободою вираження думки, заявивши, що це право обмежене дотриманням правил гри і забороною на переслідування суддів.

Суд підтвердив компетенцію TAD розглядати апеляцію Ла Ліги і що TAD повинен був винести рішення по суті, а не відхиляти апеляцію.

Рішення обґрунтовує законний інтерес Ла Ліги як організатора професійних змагань, гарантувати правильне проведення і чесність змагань. Це дає їй право брати участь у дисциплінарних розглядах, які можуть вплинути на регулярність змагань.

В результаті суд задовольнив апеляцію Ла Ліги і скасував оскаржуване адміністративне рішення як незаконне і передав справу до Дисциплінарного комітету RFEF для збору всіх доказів, запропонованих Ла Лігою, які були відхилені, і продовження розгляду з цього моменту. Крім того, суд зобов'язав відповідача сплатити судові витрати у справі в розмірі до 1000 євро.

Рішення зміцнює позицію Ла Ліги як законної сторони в дисциплінарних розглядах, що зачіпають чесність професійних змагань, і зобов'язує RFEF відновити дисциплінарне провадження щодо Реала, що дозволить зібрати докази, які раніше були відхилені, щоб гарантувати справедливий судовий розгляд і з'ясування фактів.