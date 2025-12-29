Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна у мадридському Реалі може змінитись у найближчі місяці. Воротар розглядає варіант відходу з клубу на тлі конкуренції.

Хоча керівництво Реала високо цінує Луніна, статус основного голкіпера, як і раніше, утримує Тібо Куртуа. Водночас клуб приділяє дедалі більше уваги перспективним молодим кадрам.

В академії мадридців активно прогресує 18-річний Хаві Наварро, якого вже називають воротарем рівня Реала. Клуб готовий дати молодому голкіперу шанс проявити себе на високому рівні, що посилює конкуренцію за позицію.

Наварро регулярно тренується з першою командою під керівництвом Хабі Алонсо і вже привернув увагу тренерського штабу та керівництва клубу.

У поточному сезоні Лунін провів лише два матчі за Реал, пропустивши в них п'ять м'ячів. Раніше повідомлялося, що Вільярреал має труднощі у перемовинах з Реалом щодо Луніна.