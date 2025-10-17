Павло Василенко

Найближчими днями мадридський Реал зіграє кілька важливих матчів. За даними El Chiringuito, один з гравців команди бореться з травмою, яка не дозволить йому взяти участь у майбутньому матчі.

У неділю команда Хабі Алонсо зіграє на виїзді з Хетафе, а наступними днями на «Сантьяго Бернабеу» зустрінеться з Ювентусом та Барселоною.

За даними джерела, Дані Себальос не зіграє в майбутньому матчі.

Обстеження виявили розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги. Півзахисник не буде у складі команди на матч проти Хетафе.

Його участь у поєдинку Ліги чемпіонів проти Ювентуса також під питанням. Однак, він має відновитися до майбутнього Ель Класіко з Барселоною.

Повідомляється, що перерва Себальоса триватиме лише кілька днів. Поки що Реал не хоче ризикувати без потреби.

У цьому сезоні Себальос зіграв шість матчів у Ла Лізі та один у Лізі чемпіонів без результативних дій.