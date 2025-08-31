Павло Василенко

У третьому турі чемпіонату Іспанії Реал переміг Мальорку з рахунком 2:1.

Вболівальники на «Сантьяго Бернабеу» мали можливість відсвяткувати гол Кіліана Мбаппе на 7-й хвилині, але удар француза не зарахували через офсайд.

Гості вийшли вперед. На 18-й хвилині Пабло Торре зробив результативну передачу з кутового на Ведата Мурікі.

Спочатку команда Хабі Алонсо мали деякі труднощі з реалізацією, але на 37-й хвилині на допомогу прийшов Арда Гюлер, зрівнявши рахунок. Менш ніж за дванадцять секунд Реал вже вів у рахунку 2:1. Цього разу гол забив Вінісіус Жуніор.

У компенсований час першого тайму Мбаппе забив, але знову потрапив у офсайд.

На 55-й хвилині Гюлер відправив м'яч у сітку. Гол не зарахували, оскільки гравець збірної Туреччини грав рукою.

В якийсь момент Альваро Каррерас став героєм мадридського Реала. Лівий захисник вибив м'яч з лінії воріт.

Український голкіпер мадридської команди Андрій Лунін весь матч провів у запасі.

Реал посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі дев’ять очок.

Ла Ліга, 3-й тур

Реал – Мальорка – 2:1

Голи: Гюлер, 37, Вінісіус Жуніор, 38 – Мурікі, 18.