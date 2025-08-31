Реал здобув вольову перемогу над Мальоркою
Всі м’ячі були забиті у першому таймі
35 хвилин тому
У третьому турі чемпіонату Іспанії Реал переміг Мальорку з рахунком 2:1.
Вболівальники на «Сантьяго Бернабеу» мали можливість відсвяткувати гол Кіліана Мбаппе на 7-й хвилині, але удар француза не зарахували через офсайд.
Гості вийшли вперед. На 18-й хвилині Пабло Торре зробив результативну передачу з кутового на Ведата Мурікі.
Спочатку команда Хабі Алонсо мали деякі труднощі з реалізацією, але на 37-й хвилині на допомогу прийшов Арда Гюлер, зрівнявши рахунок. Менш ніж за дванадцять секунд Реал вже вів у рахунку 2:1. Цього разу гол забив Вінісіус Жуніор.
У компенсований час першого тайму Мбаппе забив, але знову потрапив у офсайд.
На 55-й хвилині Гюлер відправив м'яч у сітку. Гол не зарахували, оскільки гравець збірної Туреччини грав рукою.
В якийсь момент Альваро Каррерас став героєм мадридського Реала. Лівий захисник вибив м'яч з лінії воріт.
Український голкіпер мадридської команди Андрій Лунін весь матч провів у запасі.
Реал посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі дев’ять очок.
Ла Ліга, 3-й тур
Реал – Мальорка – 2:1
Голи: Гюлер, 37, Вінісіус Жуніор, 38 – Мурікі, 18.