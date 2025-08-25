Лунін ухвалив рішення щодо трансферу в Фенербахче
Український голкіпер має намір залишитися в Реалі
22 хвилини тому
Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін визначився зі своїм майбутнім і не збирається переходити до турецького Фенербахче, повідомляє Fotomac.
За даними джерела, 26-річний голкіпер відхилив пропозицію стамбульського клубу та має намір продовжити кар'єру у складі королівського клубу.
Тим часом у Фенербахче планують розлучитися із нинішнім основним воротарем Домініком Ліваковичем.
Минулого сезону Лунін провів 14 зустрічей у всіх турнірах, з яких шість завершив на нуль, а до його воріт влетіло 19 м'ячів. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість українця становить 18 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо пообіцяв Луніну та іншим резервістам Реала ігровий час.