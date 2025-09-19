Павло Василенко

Ла Ліга офіційно оголосила максимально допустимі бюджети на зарплати для кожного клубу іспанської еліти на сезон 2025/26.

Очікується, що мадридський Реал матиме найбільший бюджет ще один рік, з величезним відривом від усіх інших клубів. «Бланкос» можуть виділити вражаючу суму – трохи більше 761 мільйона євро на зарплати. Таким чином, Королівський клуб збільшив свій бюджетний ліміт на 0,9%, після того, як минулого року він становив майже 755 мільйонів євро.

На другому місці рейтингу, але значно позаду лідера, знаходиться Барселона з бюджетом трохи більше 351 мільйона євро. Каталонці зафіксували серйозне падіння дозволеного ліміту на 17,6%, оскільки на початку минулої кампанії вони могли витратити на заробітну плату близько 426 мільйонів євро.

Трійку лідерів цього сезону завершує мадридський Атлетіко із сумою майже 327 мільйонів євро. Мадридці можуть похвалитися різким збільшенням приблизно на 55%, адже рік тому їхній допустимий бюджет становив трохи більше 210 мільйонів євро.

З іншого боку, Севілья має найменший бюджет на зарплати – лише 22 мільйони євро, далі йдуть Леванте з 35,5 мільйонами, Ельче – майже з 40 мільйонами та Алавес – майже з 41 мільйоном.

Загалом 20 команд Ла Ліги можуть дозволити собі 2,7 мільярда євро зарплат цього сезону. Це майже на 3,7% більше, ніж минулого року, коли відповідна сума становила 2,6 мільярда євро.