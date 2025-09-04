Павло Василенко

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко не отримав виклик до національної збірної України на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з командами Франції та Азербайджану. Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров на передматчевій пресконференції назвав причину такого рішення.

«Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців. Тому зараз ми викликали цих футболістів, але Андрій це потенційний гравець збірної», – сказав Ребров.

Національна команда України у перших двох турах зіграє проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

Також у нашій відбірковій групі виступає збірна Ісландії.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.