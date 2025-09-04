Павло Василенко

Нападник збірної України Роман Яремчук не візьме участі у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану. Про це повідомив головний тренер Сергій Ребров на передматчевій пресконференції.

«Волошина довикликали замість Яремчука. На жаль, так, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що у нього ушкодження, і дозволили тренуватися у своїй команді», – сказав Ребров.

Національна команда України у перших двох турах зіграє проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

Також у нашій відбірковій групі виступає збірна Ісландії.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.