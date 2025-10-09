Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії.

«Подивимося, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки за рахунок не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього.

Вважаю, з нашого боку важливо продемонструвати більш агресивну гру порівняно з останнім матчем – проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений у хлопцях. Ми розмовляли, і я бачу, що вони хочуть реабілітуватися у двох найближчих матчах. Тому сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України», – сказав Ребров на пресконференції.