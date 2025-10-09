Михайло Цирук

Початок жовтня подарує українським уболівальникам не лише два матчі головної команди країни, а й низку поєдинків збірних інших вікових категорій, за якими ми також уважно стежимо. Пропонуємо пригадати, які ще команди синьо-жовтих уже зіграли, або ще гратимуть цього місяця.

U-20: задовільний чемпіонат світу

Головна увага серед неголовних збірних була зосереджена на команді U-20, яка виступала у фінальній частині чемпіонату світу, і, загалом, зробила це цілком нормально. Підопічні Дмитра Михайленка підтримали традицію попередніх поколінь, і впʼяте у нашій історії подолали груповий етап. Таким чином кожен вихід синьо-жовтих у фінальну частину завершувався потраплянням до плейоф. А от пройти далі, як і в чотирьох з пʼяти попередніх випадків, не вдалося.

У групі наша команда обіграла Південну Корею (2:1), зіграла внічию з Панамою (1:1) та розібралася з Парагваєм (2:1). Чи продемонстрували українці якусь неймовірно видовищну гру та перевагу над суперниками? Ні, проте на таких швидкоплинних турнірах на першому місці стоїть, стояв і стоятиме лише результат, і так це працює навіть у дорослому футболі, не говорячи вже про молодіжний. А результат групового етапу був майже ідеальним: 7 очок та перше місце в групі.

У 1/8 фіналу команді Дмитра Михайленка не дуже пощастило з суперником, яким стала збірна Іспанії. З іншого боку, склад цієї команди та результати на груповому етапі вказували на те, що з нею можна боротися. І Україна боролася: суперник більше контролював мʼяч, проте гра вийшла досить конкурентною, а долю путівки до чвертьфіналу визначив єдиний гол Пабло Гарсії на 24 хвилині.

Підбиваючи підсумки турніру, можемо говорити, що наша збірна провела його цілком гідно. Завдання мінімум, яким був вихід із групи, виконане. На більше замахнутися не вийшло, проте й зробити це було досить складно. Тож загалом синьо-жовті, враховуючи не найоптимальніший склад команди, цілком можуть бути задоволені цим мундіалем.

U-17: Провалений відбір на Євро

Збірна України U-17 на початку жовтня розпочала боротьбу за потрапляння на чемпіонат Європи, який у цій віковій категорії відбувається щороку. Та, на жаль, підопічні Олександра Ситника одразу припинили цю боротьбу.

Відбіркові турніри на Євро тут дуже швидкоплинні: три матчі першого етапу синьо-жовті зіграли за шість днів, та потрапити в топ-2, аби продовжити боротьбу за путівку на континентальну першість, не змогли.

Усе розпочалося з нічиєї проти Чорногорії (1:1), здобутої завдяки голу Кирила Сердюка. Далі наша збірна розібралася з Естонією (2:0) та підходила до вирішальної зустрічі проти Італії на першому місці в групі. Проте в останній грі усе склалося проти нас: Україна втратила нічию у грі з італійцями, яка могла б вивести нас далі, на 85 хвилині зустрічі (1:2), перемога Чорногорії над Естонією (1:0) в паралельному матчі опустила команду ситника на непрохідне третє місце.

Тепер збірна України U-17 продовжить виступи у Лізі В. Команди цієї ліги у другому раунді боротимуться за підвищення в класі перед відбором на Євро-2028 серед команд U-19.

U-21: продовжити розпочате у вересні

У ті ж самі дати, що й головна команда, зіграє збірна України U-21. Команда Унаї Мельгоси продовжить свій шлях на Євро-2027 поєдинками проти Угорщини та Хорватії. Окрім них, у нашій групі також виступають збірні Туреччини та Литви.

У вересні українська молодіжка зуміла успішно стартувати у відборі на континентальну першість. Синьо-жовті на виїзді розгромили збірну Литви (4:0), хоча до першого забитого мʼяча, який стався аж на 69 хвилині, гра складалася досить непросто. Та головне, що все закінчилося добре: осічки в матчі з аутсайдером не сталося, і тепер наша команда підходить до гри в статусі лідера групи.

Наступних суперників також можна й потрібно перемагати. У поєдинку з Угорщиною, проти якої наша молодіжка не грала ще ніколи, букмекери вважають підопічних Мельгоси явним фаворитом, а з пʼяти матчів проти Хорватії українці виграли три: востаннє - на історичному Євро-2023, де Україна під керівництвом Руслана Ротаня дісталася півфіналу. Тож дуже хочеться сподіватися, що цю міжнародну паузу збірна U-21 також завершить з максимально можливою кількістю балів.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ