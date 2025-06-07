Ребров оголосив стартовий склад збірної України на матч проти Канади
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 13 годин тому
Сьогодні в Торонто на стадіоні BMO Field збірна України проведе перший із двох товариських матчів у межах турніру Canadian Shield – проти команди Канади. Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди.
Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 22. Микола Матвієнко (к), 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 6. Іван Калюжний, 10. Микола Шапаренко, 17. Олександр Зінченко, 8. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.
Запасні: 1. Андрій Лунін, 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 7. Олексій Гуцуляк, 11. Владислав Кабаєв, 14. Євген Чеберко, 16. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Микола Михайленко, 23. Дмитро Різник. 25. Єгор Назарина.
Матч Канада – Україна розпочнеться о 22:30 за київським часом.