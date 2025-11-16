Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон перед матчем заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України поділився думками щодо розгрому синьо-жовтих у попередній грі з Францією (0:4) та перемоги власної команди над Азербайджаном (2:0).

Так, це буде дуже важлива гра, вона буде дуже відрізнятись від матчу з Азербайджаном. У другому таймі у мене було таке відчуття, що іноді ти хочеш убезпечити себе і не йдеш так жорстко у єдиноборства, як завжди. Думаю, це нормальне відчуття, враховуючи те, що наступна гра дуже важлива.

На нас чекає важлива гра у неділю. Обидві команди борються за свій другий чемпіонат світу. Україна також виходила туди одного разу. Впевнений, що це буде хороший матч.

4:0 у матчі Франція – Україна? Пропускати чотири голи в матчі проти такої топкоманди, як Франція, теж не соромно. Насправді ми зіграли дуже дисципліновано, і ми теж показали дуже хороший футбол проти Франції. Ми з кожним міжнародним вікном граємо все краще і краще. Я задоволений своєю командою.

Наприклад, Україна пропустила чотири від Франції в одному матчі, ми пропустили по два. Це теж результат. Я думаю, що завтра ви побачите дуже серйозний, дуже хороший матч. І обидві нації мають очікувати на цей матч з нетерпінням, і ми так само чекаємо на те, щоб вийти на поле і показати свою гру.