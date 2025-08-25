Сергій Стаднюк

Збірна України проведе номінально домашній матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії у Варшаві на стадіоні місцевої Легії, інформує офіційний сайт УЄФА. Для «синьо-жовтих» це буде перший поєдинок у столиці Польщі в статусі господарів. В УАФ поки не оголосили про це офіційно.

Україна розпочне відбір 5 вересня грою проти Франції у Вроцлаві, тоді як Ісландія в стартовому турі вдома прийматиме Азербайджан. Цікаво, що всі три номінально домашні матчі кваліфікації підопічні Сергія Реброва зіграють у Польщі: з Францією – у Вроцлаві, з Азербайджаном – у Кракові, а з Ісландією, як уже згадувалося, у Варшаві.

Зустріч України та Ісландії стане заключною у відбірковій групі. Вони пройде 26 листопада, а перший матч між командами, який стане гостьовим для українців, відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку. Востаннє збірні зустрічалися у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024, де завдяки голам Віктора Циганкова та Михайла Мудрика перемогу здобула Україна (2:1).

Раніше повідомлялося, що у збірній України дебютують таланти з Динамо та Шахтаря.