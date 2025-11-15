Журналіст і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі висловився про роботу головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Ми маємо Реброва вже в національній збірній з 2023 року, правильно? Це вже два роки, правда ж? І з того часу ти не можеш згадати отаку якусь яскраву гру команди, щоб можна було сказати, що от вона впізнавана гра. Ми, якщо бути відвертим, то ми все видряпуємо, вигризаємо, вилізаємо звідкись. Нам десь щастить, десь не щастить, але отакої стабільної гри, ну просто вона не клеїться в нас. В нас її нема.

За два з половиною роки головний тренер збірної навіть повинен поставити гру команди, щоб вона була впізнавана. Неважливо, які футболісти в тебе там грають. Не суть важливо. Гра повинна бути впізнавана», – пояснив Циганик.