Ребров: «Збірна Азербайджану – це команда високого рівня, було важко»
Фахівець назвав причини важкої гри проти азербайджанців
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив перемогу синьо-жовтих над Азербайджаном (2:1) у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
«Збірна Азербайджану – це, на мою думку, команда високого рівня. Вона грає дуже компактно в обороні. Ісландія надала нам багато простору, який ми змогли використати. Простору не було. Будь-яку команду, яка обороняється компактно, важко обіграти. Також ми вже говорили про те, що відразу п'ять ключових гравців атаки в нас травмовані. Тому було важко.
На такому рівні всі суперники дуже важкі. Надто клуб з Азербайджану зараз виступає в Лізі чемпіонів», – передає слова Реброва пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок.
Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026
13.11.2025. 21:45 – Франція – Україна
16.11.2025. 19:00 – Україна – Ісландія
Поділитись