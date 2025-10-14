Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив перемогу синьо-жовтих над Азербайджаном (2:1) у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

«Збірна Азербайджану – це, на мою думку, команда високого рівня. Вона грає дуже компактно в обороні. Ісландія надала нам багато простору, який ми змогли використати. Простору не було. Будь-яку команду, яка обороняється компактно, важко обіграти. Також ми вже говорили про те, що відразу п'ять ключових гравців атаки в нас травмовані. Тому було важко.

На такому рівні всі суперники дуже важкі. Надто клуб з Азербайджану зараз виступає в Лізі чемпіонів», – передає слова Реброва пресслужба УАФ.