Павло Василенко

Вболівальники збірної України за підсумками поєдинку четвертого туру відбірного етапу до чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану (2:1) визначились з найкращим гравцем у складі синьо-жовтих. Півзахисник Руслан Малиновський вдруге поспіль отримав цю нагороду.

Хавбек Дженоа допоміг збірній України укра, відзначившись у цій грі голом та результативною передачею і був відзначений нагородою «‎Лев матчу».

Календар матчів збірної України у кваліфікації на ЧС-2026

13 листопада. 21:45 – Франція – Україна

16 листопада. 19:00 – Україна – Ісландія

Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 10 балами, третю позицію займає Ісландія (4 очки) і четверту – Азербайджан (один бал).