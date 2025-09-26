Колишній підопічний Сергія Реброва у Ференцвароші Роберт Мак дав у інтерв'ю Gazzetta.gr характеристику фахівцю на фоні чуток про можливе призначення головного тренера збірної України до Панатінаїкоса.

Так, він був моїм тренером у Ференцвароші. Це дуже хороший фахівець. Саме він вивів Ференцварош до Ліги чемпіонів. Дуже добре попрацював із угорською командою. Не можу сказати про нього нічого поганого. У нього є свій план, свій стиль гри, який він намагається донести до своїх футболістів. Як і кожен тренер, зрештою. Я впевнений, що він може дати багато Панатінаїкосу.

Команди Реброва грають у красивий, видовищний футбол. Я впевнений, що вболівальники Панатінаїкоса його полюблять, якщо справа таки зрушить із місця і він очолить грецький клуб.

У кожного тренера є свої сильні й слабкі сторони. З нами він спрацювався чудово. Ми виграли чемпіонат і зробили вагомий крок у Європі. Він прекрасно розуміє футбол і завжди формує довкола себе сильний тренерський штаб. Має яскраву особистість і намагається прищепити команді якісні риси гри. Це дуже хороший тренер, якого я дуже ціную.