Сергій Стаднюк

Голова комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний відреагував на чутки щодо свого потенційного призначення на посаду головного тренера збірної України замість Сергія Реброва.

Перший раз таке чую. Мені, звісно, приємно, що до мене, як до тренера, зараз така підвищена увага. Але я хотів би спростувати заяви деяких блогерів, вони занадто багато фантазують, сватаючи мене у збірну України. Збірна має головного тренера і тренерський штаб,тому мене ця робота не цікавить. Моя мрія – повернутись у клубний футбол. І я цього не приховую, – заявив Лужний в коментарі ua.tribuna.com. Олег Лужний

Раніше грецькі медіа повідомляли про зацікавленість у Реброві з боку Панатінаїкоса. Щоправда, сам фахівець спростував чутки щодо свого майбутнього. Також розвіяли дані відомості ще низка джерел.

Ребров очолює збірну України від літа 2023 року. З тих пір команда пробилася на Євро-2024, однак не змогла вийти з групи у фінальній частині турніру. Окрім цього «синьо-жовті», ведучи 3:1 у протистоянні з Бельгією, втратили шанс пробитися до Дивізіону A Ліги націй.

Кваліфікацію на чемпіонат світу-2026 збірна України розпочала невдало. Підопічні Реброва програли Франції (2:0) та зіграли внічию з Азербайджаном (1:1).