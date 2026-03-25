Ребров: «Роман Яремчук готується до гри проти Швеції»
Нападник відновився після травми
близько 2 годин тому
Нападник збірної України Роман Яремчук повернувся до повноцінних тренувань напередодні матчу плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції. Про стан гравців команди на передматчевій пресконференції розповів головний тренер Сергій Ребров.
Були невеликі пошкодження у деяких гравців. Але сьогодні всі тренуються в загальній групі. Я розмовляв із лікарем — більше ніхто не звертався, окрім тих, хто були. На жаль, два гравці у нас пропускають перший матч, але вони готуються до наступної. Так, Роман готується до цієї гри.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
