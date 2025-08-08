Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний перебуває на порозі переходу до французького ПСЖ, про що повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума трансферу складе 67 мільйонів євро, включаючи бонуси: 63 мільйони будуть виплачені гарантовано, а ще 4 мільйони передбачені як додаткові опції. Угода з паризьким клубом розрахована на п'ять років.

Очікується, що Забарний пройде медичне обстеження до матчу за Суперкубок УЄФА, що дозволить йому опинитись у заявці на цей поєдинок.

З 2020 до 2023 року Ілля виступав за першу команду Динамо, провівши 84 матчі, забивши один гол і зробивши дві результативні передачі. У складі Борнмута, куди він перейшов у січні 2023-го, українець зіграв 86 зустрічей, відзначившись одним забитим м'ячем та одним асистом. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ узгодив з Борнмутом суму трансферу Забарного.