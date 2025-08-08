Французький гранд Парі Сен-Жермен зробив серйозний крок до підписання центрального захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Як повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Крук, клуби досягли домовленості щодо фіксованої суми трансферу — €63 млн.

Наразі сторони ведуть переговори про додаткові умови та бонуси, які можуть бути включені до угоди.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що перехід Забарного до ПСЖ був під загрозою зриву, однак останні домовленості значно наблизили трансфер до завершення.

Минулого сезону 22-річний українець провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею. Його контракт з Борнмутом діє до літа 2029 року, а за даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає €42 млн. Забарний є вихованцем київського Динамо.

Також, Забарний виступив категорично проти трансферу у Тоттенгем.