Захисник збірної України та клубу Борнмут Ілля Забарний найближчим часом може змінити команду.

Як повідомляє RMC Sport, керівництво Борнмута погодилося на пропозицію Тоттенхема, оцінивши трансфер українця у 70 мільйонів євро. Однак сам Забарний рішуче відмовився від переходу і навіть не розпочав обговорення умов особистого контракту із лондонським клубом. В результаті угода зірвалася.

На даний момент Ілля близький до переїзду до Парижа і незабаром очікується офіційне підтвердження його переходу до ПСЖ. Минулого сезону 2024/25 Забарний провів 39 матчів на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ спеціально затягує трансфер Забарного.