Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Я впевнений, ми в однакових умовах з Азербайджаном, але в нас інші умови. Для нас ця гра набагато важливіша. Я не думаю, що хтось думає про це. У деяких матчах ми вже спростували це, в минулому відбірковому циклі. Я не думаю, що хтось із гравців зараз про це думає. Вони зосереджені на дуже важливій грі, і завтра вони повинні показати свій максимум.

Який головний акцент? Це зовсім інша гра. По-перше, в Азербайджані дуже сильно заважало поле. Багато гравців, які взагалі грали перший матч за збірну, напевно, було хвилювання.

Я впевнений, що зараз, після Ісландії, гравців вийшли більш впевненими. Я не знаю чому, але ми завжди реагуємо на якісь наші невдачі – коли ми програємо, ми даємо дуже гарну гру. Я сподіваюся та впевнений, що завтра хлопці з першої хвилини покажуть нашу силу та продемонструють, що для нас ці очки набагато важливіші, ніж для збірної Азербайджану.

Ми зараз аналізували Ісландію, ми показували, що ми зовсім по-іншому грали в атаці. Коли ми забивали м’ячі, ви бачили, у нас достатньо гравців було в штрафному майданчику. І навіть ми забивали, але були інші варіанти.

Важливо, щоб гравці розуміли, що ми повинні створювати більше варіантів в штрафному майданчику, коли ми завершуємо, і вірити в це, що м’яч до них потрапить. Тому що, коли ми аналізували гру з Азербайджаном, небагато гравців було в штрафному майданчику. І взагалі ми не так багато навантажували в штрафний майданчик.

Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м’яч і сідаємо в оборону. Ви можете запитати в Іллі Забарного – у нас такого немає. Я вважаю, що дуже важливо після забитого м’яча йти далі. Бо було багато випадків, коли ми виграємо 1:0 і наприкінці пропускаємо м’яч. І це не тільки у нас.

Тому я впевнений, що гравці, коли виходять на поле, розуміють це. Я казав, що у цьому відбірковому циклі, як і на чемпіонаті Європи, рахуються не лише очки, а й м’ячі. Тож дуже важливо, якщо буде така можливість, забивати якомога більше. Але для нас дуже важливі три очки завтра.