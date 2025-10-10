Нинішній збірній України не вистачає зіграності, а за підбором гравців все добре. Про це легендарний тренер Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю сайту «Український футбол» напередодні матчу відбору ЧС-2026 синьо-жовтих з Ісландією.

«Чи наша збірна слабкіша за острів’ян? Якщо брати по прізвищах, то, ні, звісно. У нас майже всі хлопці теж грають у Європі за непогані клуби, але в цьому-то й біда: вони не зіграні – бо один з Динамо, інший – з ПСЖ, третій – ще звідкись. Вони не грали давно разом. Наприклад, Малиновський понад рік у збірній не був… Думаю, зіграності в збірній не вистачає.

Якби я був тренером, то точно не грав би з ними у відкритий футбол, атака на атаку. Така тактика успіху в протистоянні з атлетично сильними суперниками успіху не принесе. Думаю, що у плані фізики українці слабші за ісландців.

Я б зіграв від оборони. Потрібна ідеальна дисципліна, міцний, надійний захист, грати активно у пресингу не лише на своїй половині поля, не давати їм м’яч надто багато тримати», – сказав Сабо.