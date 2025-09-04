Ребров: «Зараз не могли навіть провести два тренування, бо хлопці були дуже втомлені»
Фахівець прояснив ситуацію з функціональним станом футболістівсиньо-жовтих
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на питання щодо недостатньої ігрової практики у частини легіонерів перед матчами відбору ЧС-2026.
«Взагалі я не розділяю гравців, що виступають в Європі чи Україні. Практика завжди важлива, але я вважаю, що зараз в українських клубах цієї практики занадто багато. Зараз не могли навіть провести два тренування, бо хлопці були дуже втомлені, в основному це було відновлення. Я задоволений, що майже всі гравці у нашій збірній мають ігрову практику, але іноді гравці дуже втомлені», — цитує Реброва Суспільне Спорт.
Національна команда України у перших двох турах зіграє проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
Також у нашій відбірковій групі виступає збірна Ісландії.
Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.