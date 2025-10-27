У неділю, 26 жовтня, у рамках десятого туру іспанської Ла Ліги відбулося принципове протистояння між мадридським Реалом та Барселоною. Команда Хабі Алонсо здобула перемогу над суперником із мінімальною перевагою 2:1.

Фінальний свисток супроводжувався спалахом емоцій, адже між футболістами обох команд спалахнула сутичка, після якої арбітр показав кілька жовтих та червоних карток.

У своєму офіційному звіті головний суддя зустрічі Градо Сото пояснив причину вилучення воротаря збірної України та мадридського Реалу Андрія Луніна.

«Післяматчева бійка призвела до червоної картки Луніна, який залишив технічну зону мадридської команди з метою агресивного зіткнення з лавкою запасних суперника, внаслідок чого його довелося стримувати товаришам по команді.

У бійці також було помічені Мілітао, Вінісіус і Родріго з боку Реала, а також Фермін, Бальде та Ферран Торрес з боку Барселони», – процитували в AS протокол арбітра.