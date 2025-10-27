У десятому турі чемпіонату Іспанії сезону 2025/26 відбулося Ель-Класіко між мадридським Реалом та Барселоною. Матч пройшов на легендарній арені Сантьяго Бернабеу та завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Український воротар Реала Андрій Лунін провів цю зустріч на лаві запасних, проте наприкінці встиг опинитися в центрі уваги. Під час сутички між гравцями він емоційно втрутився у конфлікт, за що отримав червону картку.

Арбітр вилучив Луніна після того, як той підійшов до суперників і вигукнув: «Сідайте».

Цього сезону українець ще не виходив на поле у ​​складі першої команди Реала. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 18 мільйонів євро.