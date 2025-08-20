Ньюкасл офіційно прокоментував ситуацію навколо нападника Александера Ісака, який відмовився тренуватися та грати за команду після зриву його трансферу в Ліверпуль.

Ми розчаровані та занепокоєні сьогоднішньою публікацією Ісака в соцмережах. Наша позиція чітка: у Алекса діючий контракт, і жоден представник клубу не давав жодних гарантій того, що він зможе залишити Ньюкасл цього літа.

Ми хочемо зберегти своїх найкращих гравців, але також розуміємо, що у футболістів є власні бажання, і ми прислухаємосz до їхньої думки. Як ми пояснили Алексу та його представникам, при ухваленні будь-яких рішень ми завжди повинні враховувати інтереси Ньюкасла, команди та наших уболівальників. Ми чітко давали зрозуміти, що умови продажу цього літа не були оприлюднені. Ми не очікуємо, що ці умови будуть виконані.

Ми — гордий футбольний клуб із традиціями, якими можна пишатися, і ми прагнемо зберігати атмосферу родини. Алекс залишається частиною нашої сім’ї, і ми будемо раді його поверненню, коли він буде готовий возз’єднатися зі своїми одноклубниками.