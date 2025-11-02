Туран та Шовковський зробили свій вибір. Стартові склади Шахтаря і Динамо на Класичне
Відомі стартові одинадцятки тренерів
близько 1 години тому
Головні тренери донецького Шахтаря Арда Туран та київського Динамо Олександр Шовковський оголосили стартові склади своїх команд на очний матч 11 туру української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.
Зустріч відбудеться на стадіоні Арена Львів, а початок гри призначено на 18:00 за київським часом.
Склади Шахтаря та Динамо
Шахтар: Різник, Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко, Педрінью, Невертон, Егіналдо.
Запасні: Фесюн, Бондар, Швед, Ізакі, Азаров, Тобіас, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Феррейра, Мейреллес.
Динамо: Нещерет, Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок, Огундана, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко.
Запасні: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубінчак, Михайленко, Бленуце.
