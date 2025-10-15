Павло Василенко

Англійська Прем’єр-ліга може зазнати кардинальних змін уже найближчим часом. У листопаді клуби проголосують за нову систему обмеження зарплат, яка викликає серйозне занепокоєння серед елітних команд. Зокрема, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед вже виступили категорично проти цієї ініціативи.

За новими правилами, клуби зможуть витрачати на зарплати не більше п’ятикратної суми доходу найменш заможної команди ліги. Зараз ця межа становить приблизно 600 мільйонів євро – і деякі гранди вже перевищують її. За кожні 7 мільйонів понад ліміт – вирахування одного очка, повторні порушення тягнутимуть за собою мінус шість очок одразу.

Критики вважають, що цей захід завадить англійським клубам пропонувати аналогічні зарплати іншим вищим лігам, і може призвести до того, що такі гравці, як Ерлінг Голанд або Мохамед Салах, перейдуть до мадридського Реала, Барселони чи Баварії. Потенційна зміна також може призвести до збільшення кількості відправлень гравців до Саудівської Аравії.

Рішення щодо впровадження системи ухвалюватимуть 21 листопада. Щоб воно набуло чинності вже з наступного сезону, потрібна підтримка щонайменше 14 із 20 клубів.