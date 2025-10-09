На Довбика претендують три клуби АПЛ
Український форвард користується попитом в Англії
близько 1 години тому
Артем Довбик/фото: Рома
Український нападник Артем Довбик, який виступає за італійську Рому, може змінити клуб уже взимку та перебратися до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Ontheminute.
За даними джерела, до 28-річного форварда виявляють інтерес одразу три англійські клуби. Крім Ньюкасла та Лідса, про які згадувалося раніше, до перегонів включився і Сандерленд.
Представники чорних котів уже почали збирати докладну інформацію про футболіста перед відкриттям трансферного зимового вікна. Зазначається, що Рома готова розглянути продаж українця, якщо надійде гідна пропозиція.
Раніше повідомлялося, що в Італії вимагають продажу Довбика заради нового форварда.