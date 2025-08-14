Павло Василенко

В Іспанії відбудуться значні зміни в суддівстві. Як і передбачалося, впровадження відеоперегляду призвело до зменшення кількості помилок з боку суддів. Ця сучасна технологія вже впроваджена в більшості європейських ліг і постійно модернізується.

Ситуація в Іспанії нічим не відрізняється. Як повідомляє Mundo Deportivo, іспанська федерація схвалила впровадження нової технології суддівства, яка має потенціал для успіху в нижчих лігах.

Це система відеопідтримки футболу. Вона буде впроваджена в Primera Federacion, третьому дивізіоні футболу в країні, в наступному сезоні. Це так званий «легкий VAR».

Насправді, це технологія, заснована на принципах VAR, але набагато дешевша та спрощена. Вона має, серед іншого, меншу кількість камер та неможливість визначення ліній офсайду.

Хоча FVS менш точний, ніж VAR, він покликаний залишатися екстреним рішенням у найспірніших ситуаціях та допомагати зменшити кількість помилок навіть на нижчих рівнях гри. Цікаво, що, як кажуть, тренери окремих клубів прагнуть його втручання.

Тренери матимуть право двічі протягом одного матчу запитувати використання FVS. Якщо технологія підтвердить їхні підозри чи занепокоєння, вони збережуть право використовувати запит у наступні хвилини. Це має на меті зробити матчі більш динамічними та плавними.

Іспанська футбольна асоціація може незабаром схвалити запровадження аналогічних правил у жіночій вищій лізі. Однак поки що жодних змін до Ла Ліги та Ла Ліги 2 вносити не буде.