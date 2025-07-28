Іспанська Ла Ліга готує важливе нововведення, яке набуде чинності вже у сезоні 2025/2026. Як повідомляє El Partidazo de COPE, головні тренери клубів зможуть двічі за матч звертатись до VAR із запитом на перегляд спірного епізоду.

У разі, якщо після перегляду арбітр змінить своє первинне рішення, команда не втратить право на цей запит — обидві можливості залишаються в силі.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Іспанії є Барселона, яка у минулому сезоні набрала 88 очок у 38 турах. Реал фінішував другим із 84 очками, а третє місце посів Атлетіко — 76 очок.

Також, IFAB планує запровадити розширення використання VAR.