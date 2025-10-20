Павло Василенко

Після катастрофічного початку сезону, Рейнджерс звільнив Рассела Мартіна. Стівен Джеррард згадувався як потенційна заміна, але все вказує на те, що шотландський клуб обрав німецького менеджера.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що Денні Рол близький до того, щоб очолити Рейнджерс. 36-річний німець наразі безробітний. У липні він покинув Шеффілд Венсдей, єдиний клуб, де він працював самостійно.

Шотландці вже кілька днів ведуть перемовини з Ролом. Минулого тижня німець відхилив пропозицію, оскільки вважав, що має занадто мало часу для підготовки до матчу вихідних. Однак клуб залишився непохитним – за словами Плеттенберга, контракт буде підписано вже сьогодні.

Рейнджерс здобув лише дев'ять очок у восьми турах шотландської Прем'єр-ліги. Наразі вони посідають шосте місце в турнірній таблиці.

Наступний матч шотландської команди відбудеться у четвер на виїзді в Лізі Європи проти норвезького Бранна.