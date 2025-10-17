Захисник Іван Єрмачков пояснив, чому перейшов саме до ЛНЗ після періоду в німецькому Вердері. Слова новачка передає пресслужба клубу.

Я вже був вчора в місті, приїхав, їхав я з Німеччини дуже довго. Насамперед дуже стомився. Я вчора тільки зайшов так поїсти, трохи глянув на місто. Дуже симпатичне місто. Дивлюся, база теж дуже добра, команда з амбіціями, тому, якби, все на вищому рівні.

В мене був ще один рік контракт з Бременом. Але через те, що у мене виникли проблеми з тренером, я розірвав контракт і почав шукати собі нові варіанти. Але ця проблема виникла вже під кінець трансферного вікна, тому я розірвав контракт і довго шукав команду як вільний агент.

Як тільки я дізнався, що є пропозиція від ЛНЗ, одразу погодився. Звісно, знав про цей клуб. Зараз він дуже добре себе показує в Українській Прем’єр-лізі, тому зовсім не сумнівався. Дуже радий тут бути.

Я вважаю, що адаптація пройде дуже добре. Чому вона має пройти погано? Я надіюся. Знаю Женю Пастуха та кількох хлопців з U-19: Маркіяна Бакоса та Арсенія Данікова.