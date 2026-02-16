Російський футбольний союз може знову активізувати тему переходу до Азійської конфедерації футболу як важіль впливу на УЄФА. Про це повідомляє РБ Спорт.

За інформацією джерела, навіть у випадку зняття санкцій із російського футболу з боку ФІФА швидке повернення клубів і збірних до міжнародних турнірів не є гарантованим через жорстку позицію УЄФА.

Стверджується, що одним із аргументів для тиску може стати можливий перехід до Азії. У межах АФК проти участі Росії виступають лише п’ять із 47 країн-членів, що значно менше, ніж у європейській конфедерації.

Додатковим фактором може стати повне відновлення Олімпійського комітету Росії навесні. У такому разі молодіжна збірна країни отримає можливість брати участь у відборі на Олімпіаду-2028.

Нагадаємо, російські клуби та національні збірні відсторонені від міжнародних змагань із 2022 року після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста до України.

Також, МОК заборонив скелетоністу Гераскевичу виступати в шоломі з іменами загиблих українських спортсменів.