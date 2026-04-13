Денис Сєдашов

Вінгер Барселони Ламін Ямаль розповів, хто з футболістів найбільше вплинув на його становлення. Іспанець зізнався, що завжди захоплювався грою бразильського нападника Сантоса Неймара.

За словами гравця, саме техніка та стиль бразильця стали для нього головним джерелом натхнення у футболі. Слова наводить Mundo Deportivo.

Я багато разів переглядав матч, де було 6:1 [Матч 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2016/17 між Барселоною та ПСЖ]. Я бачив його наживо. Неймар уособлював усе моє дитинство, він мій кумир, і я завжди буду вдячний йому за те, що він дав футболу. Він надихає всіх нас: ви купуєте квиток, щоб побачити його, минає два-три дні після гри, і ви знову дивитеся відео з ним просто заради його гри. Я дякую йому за все і сподіваюся, що він зможе виступити на чемпіонаті світу. Ламін Ямаль

